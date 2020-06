Castellazzi: “Lautaro Martinez onori il finale di stagione. Inter, un jolly”

Condividi questo articolo

Per Castellazzi Lautaro Martinez, a prescindere da cosa succederà col Barcellona, deve focalizzare la sua attenzione con l’Inter. Secondo l’ex portiere, ospite di “Sportitalia Mercato”, l’argentino deve dimenticare le voci di mercato e tornare a segnare. Tuttavia, per lui, i nerazzurri potrebbero avere un uomo in più per la ripresa.

BLOCCATO DAL MERCATO? – Secondo Luca Castellazzi non si può giudicare ora Lautaro Martinez: «Impossibile, anche se è stata una partita incolore. È stato uno dei più negativi. Si è parlato tanto di Lautaro Martinez: non è facile, magari anche se non si fosse parlato di mercato non avrebbe fatto un’ottima partita. L’inizio è sempre con un punto di domanda, sulla condizione fisica e psicologica. È stata una prova negativa da parte sua. A me è piaciuto molto Alexis Sanchez che potrebbe essere il jolly di questo periodo, però penso che Lautaro Martinez, indipendentemente da come andrà la sua situazione mercato, deve onorare la fine di stagione. Le gioie dell’Inter passano dai suoi gol, come sono state nei mesi precedenti, di conseguenza penso che dovrà trovare la forma come tutti gli altri e poi alla fine di tutte le competizioni tirare le somme. Ai giocatori si dice di concentrarsi sul presente: leggere il nome ogni giorno su tre-quattro giornali qualcosa toglie, ma è pur sempre un professionista e deve focalizzarsi totalmente sull’Inter».