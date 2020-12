Gravina: “Serie A avvincente. La riforma dei campionati…”

Gabriele Gravina

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a “Radio Sportiva”. Nel corso della sua intervista ha parlato della ripresa del campionato post Lockdown e di possibile modifiche in Serie A

RIPRESA – Gabriele Gravina ha iniziato sottolineando l’importanza della ripresa della Serie A: «Il giorno in cui la Francia ha deciso di sospendere il campionato io ho visto crollare una prospettiva, perchè ho avuto paura per il mio progetto sul calcio italiano e per l’entusiasmo dei tifosi. Ho visto il buio più profondo perchè temere di non poter finire il campionato e intaccare il futuro del calcio italiano è stato uno dei momenti più brutti della mia vita».

CAMBIAMENTI – Gravina ha chiuso annunciando cambiamenti: «La prossima rivoluzione sarà dare contenuto all’espressione della sostenibilità: mi riferisco alla riforma dei campionati, ci siamo perchè i tempi ce lo impongono. Questo è un campionato di Serie A molto avvincente, ma direi che lo sono tutti i campionati professionistici: le sorprese di queste prime giornate non possono che far bene a questo movimento».