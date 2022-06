Granoche: «Lukaku con Dybala e Lautaro Martinez, chi fuori nel 3-5-2?»

Pablo Granoche, ex attaccante di Serie A, ha parlato dell’ipotetico tridente dell’Inter composto da Lukaku, Dybala e Lautaro Martinez. Si è chiesto chi potrebbe restare fuori nel 3-5-2 di Inzaghi

NUOVO ATTACCO − L’ex attaccante Granoche interviene a Sportitalia mercato sui movimenti offensivi della Beneamata: «Attacco Inter? Il fatto di portare Dybala è un ottimo acquisto. Non sappiamo come giocheranno ma giusto avere tutti e tre i big per fare bene anche in Champions League. Dybala negli ultimi anni ha perso partite anche per infortunio, ha bisogno di Lautaro Martinez. Vedo Dybala sulla trequarti con Lukaku e Lautaro Martinez. Nel 352, uno ovviamente resterà fuori».