Paparesta: «Mercato Inter? Nulla al caso! Lukaku, Chelsea deve ricavarci»

Gianluca Paparesta, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è espresso sul mercato dell’Inter e sul lavoro di Marotta e Ausilio. La sua considerazione su Lukaku

STRATEGIA MERCATO − Paparesta si esprime sui movimenti dell’Inter: «Credo che sia il risultato del mercato su cui hanno lavorato tanto Marotta e Ausilio. Quando Marotta ha visto che ci si poteva infilare su Dybala, si è inserito molto bene. Non vogliono lasciare nulla al caso. Mkhitaryan giocatore molto importante per Inzaghi. Lukaku? Quando un giocatore è disposto a dimezzarsi lo stipendio…Inoltre il Chelsea dovrà per forza di cose raccogliere qualcosa da Lukaku».