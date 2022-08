Gosens il dopo-Perisic si sta rivelando più complicato del previsto – CdS

Robin Gosens quest’anno ha di fatto sostituito Ivan Perisic dopo la sua partenza, ma come sottolineato dal Corriere dello Sport, il “cambio” si sta rivelando più difficile del solito.

FASCIA SINISTRA – Robin Gosens è il giocatore più in ritardo dell’Inter, essendo reduce da un anno disgraziato, in cui ha giocato pochissimo. Ecco perché gli viene preferito Dimarco, che però ha delle lacune difensive, come si è visto sul gol di Felipe Anderson. Entrambi, peraltro, hanno caratteristiche diverse dal croato, che aveva una dote fondamentale: l’uno contro uno che dava superiorità numerica.

Fonte: Corriere dello Sport