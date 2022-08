Lukaku in ritardo di condizione ma non è il solo: possibili cambi di lavoro – CdS

Lukaku e altri componenti della rosa non ancora al top della condizione. Come specificato questa mattina dal Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe modificare qualcosa sul piano di lavoro quotidiano.

RITARDO ATLETICO – L’Inter paga il fatto di essere una squadra molto fisica, quindi certe difficoltà si notano anche di più. Il caso più evidente è quello di Lukaku, ma che non ha ancora mostrato tutte le sue più grandi qualità. L’Inter di Simone Inzaghi gioca in maniera diversa rispetto quella che ha lasciato lui. Potrebbe essere necessario qualche correttivo nel suo lavoro di ogni giorno per ottenere il massimo. Come lui, però, anche altri giocatori si sono mostrati in difficoltà: basti pensare anche ai vari Brozovic, Skriniar e Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno