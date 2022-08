VIDEO – Spezia-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Sassuolo, anticipo della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



ERRORE RISCATTATO – Spezia-Sassuolo 2-2 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Andrea Pinamonti festeggia il primo gol con la maglia del Sassuolo ma non la vittoria. I neroverdi passano sul campo dello Spezia al 27′, cross di Georgios Kyriakopoulos e colpo di testa a centro area di Davide Frattesi. Dura tre minuti la gioia ospite, perché su cross di Arkadiusz Reca la difesa ospite respinge al limite dove Simone Bastoni apre il sinistro e pareggia. Nel recupero del primo tempo corner da destra, gomitata di Gian Marco Ferrari a Petko Hristov e intervento del VAR a dare rigore. M’Bala Nzola calcia quando si è al 49′, supera Andrea Consigli e manda le due squadre al riposo sul 2-1. Lo Spezia però si fa male da solo al 50′, quando su pallone leggibilissimo la difesa si addormenta e Bartlomiej Dragowski manca l’intervento, favorendo il facile tap-in di Pinamonti a porta vuota per il 2-2. L’attaccante ex Inter può così festeggiare il primo centro stagionale. A dieci minuti dal 90′ Spezia in dieci: espulso Albin Ekdal, peraltro subentrato nella ripresa, per doppio giallo. Al 92′ si riscatta Dragowski evitando la sconfitta, con una gran parata su deviazione ravvicinata di Grégoire Defrel.

Video con gli highlights di Spezia-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.