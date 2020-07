Gomez punta l’Inter: “Terzo posto obiettivo Atalanta, ora i record”

Condividi questo articolo

L’Atalanta è terza in classifica, in attesa di Verona-Inter, dopo il 2-0 alla Sampdoria (vedi articolo). Gomez, intervistato da Sky Sport al termine della partita, ha commentato il sorpasso all’Inter e parla di quello che si augura dal finale di Serie A.

SUL PODIO – Alejandro Gomez commenta il 2-0 dell’Atalanta alla Sampdoria valso il terzo posto, prima di Verona-Inter: «Diciamo che è qualcosa che vogliamo raggiungere, almeno per il momento. È l’obiettivo che ci siamo messi, siamo lì e adesso cercheremo di fare più punti possibili per arrivare in alto. La Sampdoria la conoscevamo, è una squadra che gioca molto bene, molto compatta. Non ci sono spazi fra le linee, devi fare un doppio sforzo per cercare di bucarli: è andata bene. La nostra idea, già da prima che iniziasse questo mini-torneo, era centrare di rientrare di nuovo in Champions League e battere il nostro record di settantadue punti».