Godin: «Inter, sforzo per cambiare mentalità e fisico. Addio? Scelta Conte»

Diego Godin, difensore del Cagliari, ha parlato della sua esperienza all’Inter e il motivo del suo addio alla squadra nerazzurra

ESPERIENZA – Queste le parole ai microfoni di AS da parte di Diego Godin, difensore del Cagliari, sulla sua esperienza all’Inter. «Pensavo di giocare in mezzo alla difesa, dove ero più abituato, e mi sentivo più a mio agio a coprire, giocare dietro e dirigere un po’ la difesa. Ma ho dovuto fare un grande sforzo per cambiare la mia mentalità e il mio fisico, ma è stato uno sforzo tremendo, già 33 e 34 anni. E l’ho fatto e ho finito per giocare e fare buone prestazioni. Ho messaggi di affetto da parte dei tifosi dell’Inter e non può essere una coincidenza. Guadagnarsi quel rispetto non è stato facile. Non ho continuato per decisione del tecnico».

Fonte: AS.com – Javier G. Matallanas