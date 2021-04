Bergomi: «Barella ha tutto per conquistare la fascia di capitano all’Inter!»

Bergomi nel corso di una puntata di “L’uomo della Domenica” dedicato a Nicolò Barella, su Sky Sport, ha parlato del centrocampista italiano e della possibilità di diventare capitano dell’Inter.

FASCIA E SOMIGLIANZA – Bergomi parla di Barella facendo riferimento alla fascia di capitano, ma anche alla somiglianza con Marco Tardelli: «Per importanza, per qualità e per quello che intravedo in Nicolò Barella, può pensare di fare la stessa carriera di Marco Tardelli. Io penso che lui sia pronto per diventare capitano dell’Inter, incarna i valori e le qualità del club. Barella il più forte? Non so se è a livello degli altri, ti devi confrontare con Goretzka, De Bruyne o Kimmich, giusto per citarne tre. Può arrivare a loro livello».

TANTE PERSONALITÀ – Bergomi conclude parlando del gruppo squadra: «All’interno di una squadra ci vogliono tante diversità: ci vogliono i Barella, i Lothar Matthaus, i Nicola Berti, perché con personalità diverse, giusto così».