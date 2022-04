Giuliani: «Dybala all’Inter? Possibile! Juventus-Inter, un risultato probabile»

Giuliani parla di Juventus-Inter e vede un risultato scontato e allo stesso tempo inutile per entrambe le squadre. Inoltre, ospite in collegamento video dallo studio di a Sky Sunday Morning come ogni domenica, ha detto la sua riguardo il futuro di Paulo Dybala, accostato ai nerazzurri.

DERBY D’ITALIA – Fulvio Giuliani in collegamento video con Sky Sport esprime la sua opinione su Juventus-Inter oggi e – in breve -, il futuro dell’attaccante argentino: «La Juventus per lo scudetto? Parlano chiaramente i numeri, soprattutto se stasera dovesse vincere con l’Inter. Il risultato più probabile oggi è il pareggio, che però sarà inutile! La squadra più equilibrata in questa lotta scudetto è sicuramente il Milan che, oltre il primato e i punti in classifica, rispecchia anche la calma del suo allenatore. Paulo Dybala andrà all’Inter? Probabilmente!».