Coppa Italia, dal 2024 la vincitrice andrà in Champions League?

E’ il grande giorno Juventus-Inter. I nerazzurri si giocano tutto in un match fondamentale per capire quali saranno le ambizioni da qui alla fine della stagione. Intanto però c’è da fare un bel focus sulla Coppa Italia perché dal 2024 potrebbe cambiare qualcosa.

CAMBIAMENTO – L’Inter affronta la Juventus questa sera con i nerazzurri che devono uscire dall’Allianz Stadium con i tre punti per tenere vivo il sogno scudetto. Intanto però c’è da fare un focus sulla Coppa Italia. Come scrive Calcio e Finanza infatti, con il cambiamento della Champions League dal 2024, la coppa nazionale potrebbe portare la vincitrice nell’Europa che conta. Stando a quando scrive CF infatti la vincitrice della COppa Italia potrebbe qualificarsi in Champions. Come? I criteri sono due: essere una big della Serie A e il ranking Uefa. Se infatti una big del campionato non dovesse rientrare nei primi 4 posti, ma avesse un buon ranking europeo nelle ultime cinque stagioni, potrebbe accedere alla Champions in base al nuovo format al via nel 2024. Insomma, una modifica potrebbe esserci non solo a livello europeo ma anche a livello delle coppa nazionali. Non solo in Italia.

Fonte: Calcio e Finanza