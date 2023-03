Ghoulam: «Skriniar? Non quello che serve al PSG! Ma lo aspettano»

Skriniar resta sempre fuori per infortunio, a un passo dal passaggio al PSG che sarà formalizzato ufficialmente l’1 luglio. Sul difensore in uscita dall’Inter si è espresso l’ex Napoli Ghoulam, ora proprio in Ligue 1 all’Angers, ospite di DAZN.

MEGLIO DI NO – Faouzi Ghoulam spera che Milan Skriniar non lasci l’Inter direzione Parigi: «Alla fine sono tanti i nomi, però io come persona e come esperto un po’ di calcio non penso sia quello che serve al PSG. Ha bisogno di un centrocampo fortissimo che corra tanto, meno qualità e più quantità. Non è tanto dietro, perché oggi vediamo problemi se difendono in sei. È però vero che è un nome che torna sempre e ha già firmato per il PSG, lo stanno aspettando».