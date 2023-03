Giordano: «Inzaghi rischia? Nell’immediato no ma vediamo. All’Inter mancati due»

Per Giordano non è il momento di pensare a un esonero di Inzaghi. L’ex attaccante, ospite di TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport +, parla delle mancanze dell’Inter in questa stagione.

I DIFETTI – Bruno Giordano evidenzia come l’umore in casa Inter sia ai minimi termini: «Male, anche perché viene da due anni di delusioni. L’anno scorso ha vinto il Milan, quest’anno il Napoli: otto sconfitte sono tantissime. È inspiegabile, non so cosa sia successo all’Inter: nel momento in cui doveva accelerare, perché aveva un calendario molto buono e alla portata, invece ha rallentato tantissimo e dato la possibilità ad altre squadre di rientrare in gioco. La partita di Porto diventa fondamentale per il prosieguo della stagione: io spero che l’Inter passi, ma se non dovesse essere così penso che ci saranno problemi a breve. Simone Inzaghi rischia l’esonero? Nell’immediato no, poi a fine stagione si vedranno tante cose. Certo, se vieni eliminato proseguire per gli ultimi due-tre mesi non sarà facile. Io credo che all’Inter manchino due giocatori, Milan Skriniar e Marcelo Brozovic, che fino all’anno scorso erano due pilastri. Qualcosa è venuto a mancare nello stato di forma di qualche giocatore, però è troppo altalenante. L’Inter, così forte, non può aver già perso otto partite in ventisei giornate».