Di Marzio: «Dove giocherebbe Kvaratskhelia con Inzaghi? Nel 3-5-2 non c’è»

Kvaratskhelia è per distacco il miglior giocatore di questa Serie A e l’ha dimostrato anche ieri, aprendo il 2-0 del Napoli all’Atalanta (vedi highlights). Di Marzio, su Sky Sport – L’Originale, non lo vedrebbe all’Inter almeno finché ci sarà Inzaghi e il suo dogma del 3-5-2.

INSERIMENTO DIFFICILE – Gianluca Di Marzio non vede un giocatore come Khvicha Kvaratskhelia utilizzabile nel modulo attuale: «L’Inter non gioca col 4-3-3. Oggi nel modulo di Simone Inzaghi non c’è. Dovrebbe cambiare sistema di gioco, ma anche allenatore. Dove giocherebbe Kvaratskhelia con Inzaghi? Dovrebbe cambiare sistema di gioco, lui gioca così. Non l’ha neanche cercato un giocatore così, però non c’è uno con quelle caratteristiche nel 3-5-2. Non giochi con un esterno da quaranta gol, più Victor Osimhen».