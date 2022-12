Gervasio: «Skriniar a parametro zero grave danno economico per l’Inter»

Il tema Milan Skriniar sarà centrale ancora nelle prossime settimane. L’Inter non riesce a risolvere la situazione, il problema comincia a farsi più serio del previsto. Simone Gervasio, giornalista sportivo, ha parlato così della questione su Radio Sportiva.

PROBLEMI – Milan Skriniar non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter. Non arrivano risposte all’offerta della società nerazzurra, ora il problema comincia ad essere grave. Il giornalista sportivo Simone Gervasio ne ha parlato così su Radio Sportiva: «Inter in attesa della decisione di Skriniar. L’offerta definitiva è arrivata al giocatore, si parla di 13 milioni lordi, chiaramente è inferiore alle cifre del Paris-Saint-Germain. In Francia si parla di 9 milioni netti. Adesso la palla è allo slovacco, che deve decidere se proseguire con l’Inter dimostrando coerenza a tutti i messaggi d’amore che ha inviato alla tifoseria oppure scegliere chi offre di più. Da gennaio Skriniar può già accordarsi con la società parigina e potrebbe andare via a parametro zero. Sarebbe un grave danno economico alla sua squadra».