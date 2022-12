Biasin: «Scettico sul nuovo stadio. Skriniar, si rischia di perderlo a zero»

I contratti in scadenza e la questione stadio sono temi centrali per l’Inter da diverse settimane. Su Radio Sportiva Fabrizio Biasin, il giornalista sportivo, ne ha parlato in questo modo.

STADIO – Non ci sono state aperture nelle ultime settimane per il nuovo stadio da costruire a Milano. Inter e Milan sono in attesa da tempo ormai e i dubbi cominciano ad essere importanti. Fabrizio Biasin, giornalista sportivo, ne ha parlato così su Radio Sportiva: «Io sono a Milano da 20 anni, questa città è cambiata continuamente: è la più europea in Italia. Spuntano grattacieli in ogni angolo e non si arriva ad un accordo per costruire il nuovo stadio. Questo fa capire che non ci sia questa grande volontà di farlo. Ogni settimana c’è un problema diverso che fa rimandare lo scavo. Fino a quando non si inizia a scavare non si può fare il conto alla rovescia. Sono molto scettico, perché qui non c’è volontà, altrimenti si sarebbe già iniziato a scavare».

Inter, i contratti in scadenza?

CONTRATTI – La situazione contrattuale di alcuni giocatori dell’Inter non è delle più rosee. Il giocatore cardine in scadenza è Milan Skriniar, Fabrizio Biasin ha voluto aggiungere anche su questo argomento, dicendo: «Abbiamo i centrali in scadenza ed è un problema. Vero è che bisogna avere sempre i giocatori più importanti con lunghi contratti, ma ogni anno ne scadono 10. Non è semplice, prima l’Inter ha rinnovato Barella, Lautaro Martinez, Brozovic e Bastoni. Bisognava essere più bravi nel rinnovarlo prima. Forse c’era in programma di prendere Milenkovic e lasciarlo andare, ma è cambiato tutto. Ora il piano è mantenere la competitività non cedendo Skriniar, ma rischia di perderlo a zero a giugno».