Zenga: «Mihajlovic mi diceva che ero suo fratello maggiore. Mi ha aiutato tanto»

Walter Zenga, ex portiere e leggenda dell’Inter, in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha parlato del fratello Sinisa Mihajlovic, scomparso oggi prematuramente.

IL RICORDO – Zenga commosso parla dell’amico Mihajlovic: «Sinisa diceva sempre che io ero il suo fratello maggiore e Ibrahimovic il suo fratello minore ma non per grandezza, ma solo per età. Mihajlovic è sempre stato per me un fratello, ci chiamavamo “brate” che in serbo significa “fratello”. Io ho allenato la Stella Rossa quando io sono andato in Belgrado e mi ha aiutato in una maniera indescrivibile. Un amico e un fratello vero, è da oggi che piango come un bambino, è come se mi avessero tolto qualcosa».