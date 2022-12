Sosa: «Inter deve segnare per battere il Napoli: ma chi gioca? Una rivale»

L’Inter il 4 gennaio ricomincia il suo cammino in campionato sfidando il Napoli di Spalletti. Ospite negli studi di Sportitalia, l’ex attaccante azzurro Roberto “Pampa” Sosa so chiede come pensa di fare gol la squadra di Inzaghi

DILEMMA – L’Inter il 4 gennaio affronta il Napoli di Luciano Spalletti, primo in classifica e con ben undici punti di differenza dai nerazzurro. L’ex attaccante azzurro, Roberto Sosa, crede che la prima antagonista sia la Juventus e poi si fa più di una domanda sull’attacco interista: «La vera antagonista secondo me è la Juventus che deve recuperare tanti giocatori. Il campionato inizia dall’inizio proprio no. Come sarà composto l’attacco dell’Inter? Lukaku non si sa come rientra, Correa si è infortunato con l’Argentina, Lautaro Martinez prenderà 15 giorni di vacanza quindi non penso che sarà pronto. Chi gioca? Se l’Inter vuole vincere deve fare gol, ma chi gioca?».