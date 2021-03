David Gentili, consigliere del Comune di Milano, ha parlato durante il Consiglio Comunale a Palazzo Marino della questione legata al nuovo stadio. Gentili si è soprattutto riallacciato alle parole del sindaco Sala (vedi articolo) e al comunicato in risposta da parte dell’Inter (vedi articolo). Di seguito le sue parole, riportate dal sito “Calcio e Finanza”.

COMUNICATO OFFENSIVO – Riguardo alla questione del nuovo stadio, il consigliere del comune di Milano David Gentili ha commentato in questo modo lo scontro tra il sindaco Sala e l’Inter: «Ricordiamo alla famiglia Zhang che il club appartiene a Milano, prima che a loro. L’intervento della società non è stato solo scomposto, ma pure offensivo verso la città. È chiaro che il sindaco è pro tempore, ma parliamo di una istituzione che appartiene alla città. La famiglia Zhang detiene in questa fase il marchio, però la squadra sopravvivrà a loro come è sopravvissuta ad altri personaggi. Ho trovato condivisibili le parole del sindaco: non si può proseguire con iter quando sappiamo che la famiglia Zhang debba dismettere i suoi investimenti nel calcio europeo».

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante