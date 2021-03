San Siro, opposizione attacca Sala: «Vergognoso! Non vuole nuovo stadio»

Il nuovo stadio di Milano al centro della discussione politica meneghina dopo lo scontro tra il Sindaco Beppe Sala e l’Inter (leggi il comunicato del club nerazzurro). Nella giornata di oggi si è tenuto un Consiglio comunale in videoconferenza

SI AL NUOVO STADIO – La Lega Nord è all’opposizione nel Consiglio comunale di Milano, ma è a favore del nuovo stadio e attacca il primo cittadino. Queste le parole del consigliere Massimiliano Bastoni: «È vergognoso che il sindaco Sala attacchi una società storica come l’Inter ed è altrettanto vergognoso che non si prenda le sue responsabilità. Lo dica chiaramente che non vuole fare lo stadio, anche perché le sue dichiarazioni sembrano sospette, pochi giorni dopo il suo ingresso nei Verdi».

Fonte: calcioefinanza.it