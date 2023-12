Genoa, quanti infortuni! Le ultime su Retegui e Messias prima dell’Inter

Il Genoa in questo preciso momento della stagione è alle prese con diversi infortuni, ultimi su tutti Messias e Retegui. Mentre c’è un recupero per Alberto Gilardino. Ecco le ultime riguardo le condizioni dei due giocatori in vista della sfida con l’Inter in programma venerdì 29 dicembre per l’ultima sfida del 2023.

LE ULTIME – Diversi infortuni in casa Genoa, ultimo su tutti Messias contro la Juventus. L’ex Milan ha rimediato una distrazione muscolare e con molta probabilità salterà la sfida contro il Sassuolo e proverà a recuperare per quella successiva, cioè Genoa-Inter. Ancora fuori Mateo Retegui, che proverà ad essere a disposizione per la sfida di venerdì contro i neroverdi, ma la situazione è ancora tutta da valutare. C’è però il recupero di Kevin Strootman, che ha smaltito i problemi fisici e dunque è tornato a disposizione a partire dall’allenamento odierno.