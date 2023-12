Fiorentina-Inter Women 4-2, Cambiaghi non basta. Tutto nel secondo tempo

L’Inter Women perde in trasferta contro la Fiorentina 4-2. Le ragazze allenate da Rita Guarino si portano in vantaggio con Michela Cambiaghi nel primo tempo, protagonista con ben due gol. Ma dall’altra parte spicca il nome di Verónica Boquete che ne realizza ben tre. Catena nei minuti finali chiudono definitivamente i conti.

BRUTTA SCONFITTA – Al 49′ la Fiorentina Women trova il gol del pareggio con Boquete al termine di un’azione rocambolesca con l’incredibile traversa di Mihajtovic a pochi passi dalla porta, sul secondo tentativo ancora più clamorosa è stata la parata di Cetinja che però non può nulla su Boquete. La Fiorentina Women ci ha provato tre volte prima di mettere la palla in rete. Al 55′ ingenuità difensiva di Lisa Alborghetti che trattiene un’avversaria concedendo il calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia ancora Boquete che ribalta il risultato. Le ragazze allenate da coach Guarino però ci mettono poco a rimettere il risultato in parità. Dopo due minuti, infatti, Agnese Bonfantini realizza un passaggio perfetto che lancia Michela Cambiaghi da sola contro il portiere e non sbaglia, realizzando una doppietta personale. All’80’ la Fiorentina riporta il risultato in vantaggio ancora con Verónica Boquete, questa volta in azione personale la spagnola si inserisce in area di rigore e calcia con il sinistro. Al 90′ chiude la pratica la Fiorentina con il gol anche di Catena che riceve l’assist preciso da Severini, la centrocampista si inserisce con i tempi giusti e segna il gol del definitivo 4-2.