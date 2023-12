Gatti: «L’Inter continua a non mollare, ma anche altre sono forti»

Gatti ha parlato in occasione della serata della cerimonia del Golden Boy 2023. Le sue parole in merito al duello con l’Inter in campionato.

ANCORA STRADA − Federico Gatti sulla lotta scudetto: «Non abbiamo ancora fatto nulla, il campionato è lungo. Ci sono squadre fortissime, non dobbiamo fare i conti ora. Vedremo più in là. Siamo attaccati. L’Inter continua a non mollare, sono una squadra molto forte».