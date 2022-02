Gasperini: «Sconfitta dell’Inter? Il piacere deriverà da cosa facciamo oggi»

Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre Atalanta-Cagliari, ha parlato della sconfitta di ieri dell’Inter nel Derby contro il Milan che ha riaperto il campionato

KO INTER − Gasperini ha risposto così al piacere del Derby perso dall’Inter che ha riaperto il campionato: «Il piacere deriva se noi riusciamo a vincere oggi. Chiaro che sono coinvolte parecchie squadre, quindi ti fa piacere per una e tu può far dispiacere per un’altra. Noi dobbiamo cercare di fare una striscia continua che ci permetta di stare in posizioni sempre molto alte».