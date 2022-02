Graziani: «L’Inter non meritava il KO. A volte diventa però superficiale»

Ciccio Graziani, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, ha commentato il Derby Inter-Milan. Decisivi gli episodi secondo l’ex giocatore anche se i nerazzurri non meritavano di perdere

EPISODI DECISIVI − Graziani commenta il Derby perso dai nerazzurri: «Molto lunga la partita sul campionato. E’ riaperto, anche se l’Inter dovesse vincere col Bologna perché 4 punti non sono tanti. Dopo un primo tempo nettamente in difficoltà e per i primi 15′ della ripresa l’Inter aveva la gara sotto controllo. Poi gli episodi hanno cambiato tanto, bene i cambi di Pioli. L’Inter non la meritava di perdere la partita, ma gli episodi decidono le partite e Olivier Giroud lo ha fatto. Nei 90′ non è bellissima la partita del francese ma il grande giocatore si vede negli episodi».

SUPERFICIALITÀ − Graziani individua un difetto nei nerazzurri: «Guardando la partita ho approvato quei cambi di Simone. Ieri non hanno inciso come le altre volte, può capitare. A Stefano Pioli è girata bene. Inzaghi ha fatto la cosa più giusta in quel momento. Impressione dell’Inter è che quando è padrona del gioco e della gara si specchia troppo su se stessa, diventano superficiali».