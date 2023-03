Gasperini: «L’Empoli ha vinto con l’Inter! Equilibrio in campionato»

Gian Piero Gasperini sfiderà l’Empoli domani sera con la sua Atalanta in campionato. Il tecnico orobico ricorda il valore degli avversari ricordando la vittoria contro l’Inter

CORSA APERTA − In conferenza stampa, Gasperini presenta la gara contro l’Empoli: «Corsa Champions League anomala? Le squadre che si fermano davanti sono la dimostrazione dell’equilibrio del campionato, l’Empoli ricordiamo è stata capace di vincere a Milano contro l’Inter. I nostri tifosi devono essere ottimisti perché siamo lì, abbiamo ancora una posizione di classifica in cui possiamo rimettere tutto in gioco, in questo momento dobbiamo guardare avanti».