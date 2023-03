Mauro: «Serve onestà, a Porto brutta Inter! Quarti? Derby col Milan»

L’Inter non ha convinto nella prestazione contro il Porto nonostante la qualificazione ai quarti di Champions League. Mauro critico verso il gioco espresso. Poi dice la sua sul sorteggio in programma domani. L’ex giocatore ha parlato su Tutti Convocati

ONESTÀ − Massimo Mauro critico verso la prestazione dei nerazzurri a Porto: «Sembra che noi non possiamo fare i commenti a quello che vediamo. Un conto è dire che l’Inter ha fatto un risultato straordinario, ma ci è arrivato con cuore, sacrificio, impegno. Onana il migliore, Dumfries ha salvato sulla linea. Questo bisogna dirlo per onestà verso i tifosi. Non possiamo dire che l’Inter ha giocato bene e ha fatto una grande partita. Il gioco non è stato all’altezza dell’Inter. Da italiano vorrei il Derby di Milano. Fossi tifoso interista sarei contento perché quest’anno la squadra dovrebbe essere più convinta, ha già vinto due volte».