Inzaghi, dopo le critiche la svolta dei quarti di Champions League – SM

Il percorso di Inzaghi all’Inter risulta un’alternanza di critiche ed elogi (vedi focus). Ma la conquista dei quarti di Champions League sembra poter essere una conferma definitiva del suo buon operato. Di seguito il servizio di Sportmediaset dedicato all’allenatore nerazzurro.

SVOLTA – Quelle di Simone Inzaghi all’Inter sono stagioni vissute alternando momenti di critiche ad altri di elogi. Come racconta Massimo Veronelli, nel servizio andato in onda su Sportmediaset, il traguardo dei quarti di finale di Champions League, raggiunto dopo dodici anni, dovrebbe bastare per avere fiducia nell’allenatore nerazzurro. A questo, poi, si deve aggiungere gli ottavi conquistati lo scorso anno, la vittoria della Supercoppa italiana e della Coppa Italia, la possibilità di riconfermarsi in quest’ultima competizione, e il secondo posto in campionato. Ma, più di tutto, bisogna tenere conto dei presupposti con cui Inzaghi è arrivato sulla panchina dell’Inter. Il tecnico interista è stato chiamato a sostituire Antonio Conte, dopo lo scudetto conquistato da quest’ultimo, e con un’annunciata riduzione delle spese e le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Il bilancio, dunque, è più che positivo e a riconoscerlo è lo stesso Beppe Marotta. Le parole dell’Amministratore Delegato nerazzurro nel pre-partita di Porto-Inter, ancora prima dell’effettiva qualificazione ai quarti, sono sufficienti a confermarlo.

Fonte: Sportmediaset – Massimo Veronelli