Gasperini deferito: rischia 20 giorni di squalifica dalla NADO (Antidoping)

Gasperini squalificato per doping? La notizia ha dell’incredibile ma nemmeno così tanto. L’allenatore dell’Atalanta ha violato una normativa antidoping, pertanto la NADO può fargli terminare anzitempo la stagione

DEFERIMENTO – “Il Tribunale Nazionale Antidoping ha fissato l’udienza nei confronti del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC), per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 15.00″. Questo recita il comunicato emesso dalla NADO Italia nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta, resosi protagonista di un episodio sopra le righe. Gasperini, infatti, come da deferimento del Procuratore Antidoping Pierfilippo Laviani, “ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi”. Causa violazione dell’articolo 3 comma 3 del Codice WADA, ora Gasperini rischia 20 giorni di squalifica, che gli farebbero terminare anzitempo la stagione sia in Serie A (assente contro Benevento, Genoa e Milan, ndr) sia in Coppa Italia (salterebbe la finale contro la Juventus, ndr). Questa la richiesta della Procura Antidoping. Non una buona notizia per l’ex allenatore dell’Inter, oggi protagonista con i colori nerazzurri dell’Atalanta.