Marchetti: «Conte? Ha portato mentalità. La sfida è continuare percorso»

Luca Marchetti, giornalista di “Sky Sport”, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter e di Antonio Conte

PERSONALITA’ – Questa l’analisi di Luca Marchetti: «Conte ha portato un certo tipo di mentalità, si è addossato delle responsabilità che a volte non sono solo dell’allenatore. Ha dato sempre un marchio alle squadre che ha allenato. È una garanzia per come lavora. Questo percorso di rinsaldamento secondo me era nato già con Spalletti. Si è arrivati all’apice con la società che pre pandemia era molto forte che ha voluto fare all-in su Conte. C’è stata l’unione di solidificare due realtà molto forti, che era partito con il lavoro di Spalletti che ha portato l’Inter in Champions League. Ora la sfida è continuare il percorso di crescita».

CONTINUITA’ – Marchetti continua a parlare di Conte e del percorso all’Inter: «Anche nell’era Conte l’Inter è rimasta “pazza”. Ed è una cosa che non può essere completamente cancellata. La vera sfida, ora, è confermarsi a questi livelli. Sia vincendo in questa stagione sia dando seguito a questo progetto nelle stagioni successive».