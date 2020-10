Gandler: “Inter? Nessun rimpianto. Anzi, ho mantenuto qualcosa”

Condividi questo articolo

Michael Gandler

Gandler è il CEO del Como, in Serie C, ma ha un passato all’Inter: sino a circa due anni fa in nerazzurro era il Chief Revenue Officer. Intervenuto in collegamento con la trasmissione “C Siamo” su Rai Sport + ha parlato della società attuale e della sua esperienza.

NESSUN RIMPIANTO – Michael Gandler ora può valutare l’Inter dall’esterno: «È una squadra forte. È cresciuta molto negli ultimi anni, con la proprietà di Suning e gli investimenti sulla rosa e sulla società. Ora sono molto ben posizionati, quest’anno possono contendere lo scudetto. Rimpianti personali? No, comunque aver passato quattro anni con l’Inter mi ha fatto mantenere qualche cosa. Abbiamo anche portato qualche partner dall’Inter al Como, che ci ha seguiti».