Zazzaroni: “Kolarov azzardo Inter, Bastoni rassicura. Però attenzione”

Ivan Zazzaroni

Zazzaroni è ospite di “Tiki Taka” su Italia 1 e ha parlato del derby Inter-Milan, così come delle scelte di Conte. Mettere Kolarov al posto di Bastoni, secondo il direttore del “Corriere dello Sport”, è stato un errore ma dovuto alla necessità.

SCELTE OBBLIGATE – Ivan Zazzaroni fa notare come in Inter-Milan la formazione non potesse essere troppo diversa: «Aveva otto giocatori fuori, importanti. Il fatto di dover mettere Aleksandar Kolarov è stato un azzardo. La difesa balla perché mancano giocatori importanti, perché è cambiata strutturalmente. Achraf Hakimi è un giocatore più d’attacco che di difesa, dall’altra parte giocando a cinque hai assenti importanti. Con Alessandro Bastoni si trovata in grande serenità ed era rassicurante per Antonio Conte. Però attenzione: questa squadra qua ha un potenziale enorme. Io non credo che abbia giocato peggio del Milan, a me il derby è piaciuto».