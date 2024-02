Galli: «Inter-Juventus? Un pari ad Allegri andrebbe bene. Il motivo»

L’ex portiere Giovanni Galli si è espresso su Tuttosport su Inter-Juventus, ma soprattutto sul faccia a faccia tra Yann Sommer e Wojcech Szczesny.

ATTACCO – Giovanni Galli ha iniziato l’analisi dagli attaccanti: «Lautaro Martinez è importante per l’Inter? Tantissimo. È il giocatore chiave. Lautaro è diventato il leader della squadra, ha raggiunto la piena maturità. Merito della fascia da capitano: da quando la indossa, si sente più responsabile e ha preso a cuore il progetto interista. In più quest’anno ha trovato in Thuram il compagno di reparto ideale per rendere al massimo. Il francese fa il lavoro sporco, corre e lavora per lui: così Lautaro rimane più fresco negli ultimi 16 metri. Ormai il Toro è uno da 22-25 gol garantiti tutti gli anni. È meglio di Vlahovic? L’argentino è più micidiale in area di rigore. Il pallone sembra che vada a cercarlo. Lautaro è bravissimo nel posizionarsi: fa sempre le scelte giuste. Sotto porta è un cecchino»

PORTIERI – Ha poi continuato con gli estremi difensori: «Sommer? Lo svizzero è arrivato in sordina, ma è forte. È uno che fa di necessità virtù. Non ha, infatti, una grande struttura fisica, ma è bravissimo nella lettura delle azioni. Doti principali? La reattività: tra i pali ha l’agilità di un gatto. Sommer è uno che parla poco, ma porta diversi punti. Nelle uscite alte prendo Szczesny. In quel fondamentale Sommer soffre; perché gli manca qualche centimetro. In compenso lo svizzero ha una lettura immediata del pericolo: riesce a vedere ed elaborare cosa fare in una frazione di secondo. Costruzione dal basso? Entrambi se la cavano bene. La Juve sollecita meno Tek; mentre Yann è migliorato molto con i piedi e nell’Inter deve fare un grande lavoro perché viene spesso chiamato in causa nella costruzione da dietro. A livello di personalità invece sono alla pari».

SFIDA – Galli si è fermato poi alla partita: «La Juventus non ha la distrazione delle coppe europee e questo in primavera può rivelarsi un vantaggio. La Champions League, infatti, è una competizione che porta via tante energie fisiche e mentali tra una gara e l’altra. Ecco perché alla Juve potrebbe anche andar bene un pari tutto sommato; mentre una vittoria dei nerazzurri rappresenterebbe una spallata importante al campionato».

fonte: Tuttosport – Nicolò Schira