Galderisi – ex attaccante e allenatore -, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” sul canale dedicato, spende parole di elogio per Conte, considerato imprescindibile per il progetto vincente dell’Inter. Anche in Europa

TOP IN EUROPA – Per Giuseppe “Nanu” Galderisi non ci sono dubbi su chi ripartire nella prossima stagione: «Il primo intoccabile è Antonio Conte, perché è da lì che nasce tutto. Si annusa che i giocatori per qualsiasi cosa vogliano sapere cosa farà Conte. Per questo è fondamentale la conferma di Conte da parte dell’Inter. Questi sei giocatori citati sono incredibili (vedi articolo, ndr), ma ce ne sono anche altri che sono buoni. Conte è un maestro nella mentalità e nel modo di lavorare ma soprattutto nel formare una squadra vincente. Serve una punta, poi un centrocampista di spessore in mezzo al campo e magari un elemento dietro. Questo è un punto di partenza importante di un’Inter a cui all’inizio non credeva nessuno e poi a un certo punto era la più forte in Europa. E poteva giocarsi tranquillamente la Champions League! L’Inter ha una base ben solida ma il punto cardine è Conte». Questo il pensiero di Nanu Galderisi sui piani futuri dell’Inter.