Udinese, nel calendario dell’Inter, significa ultima giornata di Serie A prima del rompete le righe. Ma a San Siro domenica significherà anche festa per lo scudetto già vinto. Per Conte, invece, può essere anche un ultimissimo “regolamento di conti” stagionale con se stesso

ULTIMA PARTITA – L’interesse per Inter-Udinese non è solo legato alla festa post-partita. Prima c’è una partita da giocare e onorare. Dopo lo 0-0 dell’andata a Udine – partita dominata ma senza finalizzare (vedi analisi tattica di Udinese-Inter), la stagione dell’Inter è cambiata in maniera definitiva. Paradossalmente, merito anche della squalifica di due giornate inflitta ad Antonio Conte, che domenica sarà in panchina. Ancora non è dato sapere se verrà schierata la formazione migliore, al netto degli assenti, oppure un undici che prevede la passarella di addio per qualcuno (vedi focus). Ma di sicuro l’obiettivo è finire in bellezza il tour tricolore con un’altra vittoria dopo lo scandalo di Torino. Ultimi tre punti stagionali e Scudetto a quota 91 punti in Serie A (vedi classifica).

ULTIMO AVVERSARIO – L’Udinese di Luca Gotti è un avversario ostico soprattutto per la fisicità dei calciatori in rosa. Forse la squadra più simile possibile all’Inter campione d’Italia, anche a livello tattico. Una gabbia vivente da cui liberarsi a fatica. Il 3-5-2 friulano non è poi costruito in maniera così diversa da quello contiano, cambia – ovviamente – il livello individuale degli interpreti. E non a caso, le due stelle argentine bianconere – il portiere Juan Musso e il centrocampista Rodrigo De Paul – sono sul taccuino nerazzurro ormai da anni per migliorare la rosa dell’Inter. Come già successo con la Sampdoria di Claudio Ranieri (vedi focus), Conte può rimediare al mezzo passo falso dell’andata: l’Udinese è l’unica squadra ancora imbattuta in Serie A contro l’Inter campione d’Italia. Un motivo in più per vincere, prima della festa tricolore a San Siro.