Galante: Â«Inter favorita, ma occhio alle inseguitrici. Lukaku indispensabileÂ»

Galante: «Inter favorita, ma occhio alle inseguitrici. Lukaku indispensabile»

Fabio Galante

Fabio Galante, ex difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Calciomercatonews.com. Tanti i temi toccati dall’ex nerazzurro, tra cui il lavoro di Antonio Conte e la questione societaria.

LOTTA SCUDETTO – Fabio Galante ha aperto con un commento, chiaramente, sulla lotta Scudetto: «È chiaro che considero come favorita l’Inter ora, ma ci sono anche Milan, Juventus e Roma che possono lottare fino all’ultimo. Conte non può essere discusso, chi lo conosce sa a cosa va incontro. Anche i litigi fanno parte del suo carattere e del suo modo di fare. Io l’ho avuto solo come avversario in campo, ma chi ne parla lo fa soltanto bene. Sa tirare fuori il meglio dai propri giocatori. A meno di eventi clamorosi credo sia giusto continuare con lui anche il prossimo anno».

INDISPENSABILE – Da ex nerazzurro, Galante ha parlato del punto cardine di questa Inter: «Lukaku lo tengo a priori. È un giocatore indispensabile. Prende mille palloni di testa, gioca per la squadra, fa assist, lo trovi anche in difesa. A Conte non penso importi che gli manchino i gol contro le grandi squadre, anche perché lui segna in ogni caso tutti gli anni. Forma una coppia incredibile con Lautaro Martinez, si vede che vanno d’accordo. Si aiutano e si cercano. Non so se siano la coppia più forte, ma di sicuro sono tra le prime tre».

SOCIETÀ – Infine, un commento da parte di Galante sulla questione legata alla società (vedi le ultime): «Non penso che la situazione societaria possa condizionare il percorso dell’Inter. La società rimarrà sicuramente in buone mani. Parliamo di un club riconosciuto in tutto il mondo e tra i più titolati. Continueranno a esserci investimenti importanti, che sono ciò che la squadra merita. Il percorso non si fermerà e la squadra si confermerà sugli stessi livelli degli ultimi anni».

Fonte: Emanuele Tavano – Calciomercatonews.com