Kolarov, leggero affaticamento: lavoro a parte. Testa al Torino – Sky

Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, oggi Aleksandar Kolarov ha lavorato a parte. Piccolo affaticamento per lui. Nessun problema per gli altri giocatori in vista alla sfida di domenica contro il Torino.

AFFATICAMENTO – Rientro in campo per l’Inter di Antonio Conte, dopo il giorno di riposo di ieri in seguito alla sfida vinta lunedì contro l’Atalanta. Tutti a disposizione in vista della prossima partita contro il Torino. Unico problema per Aleksandar Kolarov, che ha lavorato con un programma personalizzato a causa di un piccolo affaticamento muscolare. Un lavoro personalizzato che potrebbe proseguire anche i prossimi giorni.