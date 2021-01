Galante: “Conte quest’anno deve vincere con l’Inter. Lui professionista”

Fabio Galante

Galante è stato ospite della trasmissione “Tiki Taka”, su Italia 1. L’ex difensore, all’Inter dal 1996 al 1999, ha parlato di Conte e di cosa deve fare in questa stagione con i nerazzurri, dopo l’uscita anticipata dalla Champions League.

UN OBBLIGO – Fabio Galante dà un giudizio sulle critiche per i cambi in Roma-Inter: «I risultati influenzano i giudizi. Sono entrati Aleksandar Kolarov, Roberto Gagliardini e Ivan Perisic, tutti alti 1.85, e prende gol di testa. Se vinceva 1-2 grande Antonio Conte, ma questo fa parte del calcio: io credo che Conte stia facendo un buon lavoro, ma come Luciano Spalletti. È una società in crescita, ma è chiaro che nel calcio dobbiamo vincere: Conte quest’anno deve vincere. Quando si parla di queste cose non metterei neanche in dubbio se era della Juventus o dell’Inter: è un professionista».