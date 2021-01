Paredes ancora bloccato, Caicedo mai! Inter aggrappata a Eriksen – SI

Paredes resta sul taccuino dell’Inter anche se le priorità oggi sono altre. Come riportato da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – a “Sportitalia Mercato”, bisogna prima salutare Eriksen. E Caicedo è già stato messo da parte

ATTACCO – Doccia fredda per il Benevento, che aveva chiuso l’operazione Andrea Pinamonti in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto a 15-16 milioni di euro e percentuale sulla futura vendita (vedi articolo). Pinamonti aveva accettato, ma Antonio Conte ha bloccato tutto. Invece Felipe Caicedo è una trattativa mai esistita, perché l’Inter non può spendere e la Lazio non lo vuole cedere.

CENTROCAMPO – La necessità di fare delle uscite, in particolare quella di Christian Eriksen, blocca tutto. Per il centrocampista danese probabilmente bisognerà aspettare un’altra settimana. L’Inter al momento è ferma sul mercato a meno che non succeda qualcosa. Più Eriksen che Pinamonti in uscita, oggi. Leandro Paredes piace all’Inter, ma il Paris Saint-Germain non ha aperto né alla sua cessione né all’arrivo di Eriksen. Possono esserci margini per l’arrivo di qualcuno, ma non in tempi strettissimi.