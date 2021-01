Boniek: “Conte personaggio straordinario. L’Inter ha un solo problema”

Boniek

Boniek, ex giocatore di Juventus e Roma e ora presidente della federazione calcistica polacca, è intervenuto nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1. Da parte sua arrivano un elogio a Conte e una minima critica all’Inter.

ALTRO CHE CRITICHE – Zbigniew Boniek va contro le contestazioni di questi giorni: «Io penso che Antonio Conte sia un personaggio straordinario. È uno che non ha paura di esporre quello che lui pensa, di dire le cose come stanno. Poi già da ragazzo giovane devo dire che era sicuro di sé, voleva ottenere il massimo e non si accontentava. Crescendo ha ancora sviluppato di più questa cosa: lui, al primo anno di Inter, è arrivato in finale di Europa League e quasi l’ha vinta. Quest’anno non sta andando come tutti gli interisti vorrebbero, ma non è facile giocare a porte chiuse senza pubblico. Forse l’unico problema che io vedo nell’Inter è che il suo gioco si appoggia quasi esclusivamente su Romelu Lukaku. È un giocatore straordinario, ma forse bisognerebbe dare possibilità e sfruttare altri giocatori, perché l’Inter ne ha parecchi».