Graziani: “Cambi Inter? Vidal era da togliere ancora prima! Kolarov…”

Graziani ritiene che l’Inter abbia sbagliato nei cambi contro la Roma, ma su Vidal c’è un errore ulteriore. L’ex attaccante, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, ha parlato anche di Kolarov e del suo scarso impiego in questa parte di stagione.

SOSTITUZIONI CONTESTATE – Francesco Graziani trova un altro punto di vista: «Intanto io Arturo Vidal l’avrei cambiato ancora prima, perché non c’è stato proprio. Antonio Conte può essere simpatico o antipatico, ma chi l’ha visto lavorare non può non dire che sia bravo. Lui è uno dei pochi tecnici che incide molto sulla squadra, sull’aspetto tattico e caratteriale. A me alcuni cambi non sono piaciuti: Achraf Hakimi non l’avrei mai tolto, nelle ripartenze è devastante quando ha campo. Ho l’impressione che il cambio di Lautaro Martinez sia sdovuto a una botta. Su Hakimi si può discutere: io non l’avrei mai tolto, lui l’ha tolto. È chiaro che anche Conte non è infallibile: qualche volta possiamo non essere d’accordo. La Roma ha fatto lo stesso errore: dopo il gol di Lorenzo Pellegrini ha smesso di attaccare. La squadra avversaria cambia atteggiamento in campo, ma questo è sempre successo».

SOTTOUTILIZZATO – Graziani si sofferma su Aleksandar Kolarov: «Fisicamente sembra essere ancora integro, ma non l’avrei mai preso. Lui non è capace di fare il terzo di difesa, meglio quando deve spingere. Si vede che sta bene fisicamente, ma non ha più la forza e la capacità di qualche anno fa. Ma se lo fai giocare esterno a sinistra è ancora capace di fare grandi cose».