Gagliardini – Vidal, il sostituto di Barella si gioca un pezzo di futuro

Nicolò Barella, complice il giallo rimediato nel 5-0 contro la Salernitana, ha chiuso anticipatamente il suo 2021. Contro il Torino, Simone Inzaghi deve rielaborare le idee e studiare le contromosse. Roberto Gagliardini e Arturo Vidal, chi sostituirà Barella in mezzo?

SOSTITUTO – Secondo Tuttosport, questa mattina, il favorito contro i granata sembra essere Vidal (vedi articolo). Il cileno, quando è stato chiamato in causa, soprattutto dal 1′ minuto, ha sempre fatto bene. Gagliardini però arriva da gol segnato alla Salernitana. Il centrocampista numero 5 è già a quota 2 in stagione ma in generale è stato chiamato in causa da Inzaghi spesso viste le 9 presenze in Serie A. Insomma, uno dei due sarà titolare dopodomani contro il Torino e la chance è importantissima: chi farà bene scalerà le gerarchie nella testa di Inzaghi anche per la seconda parte di stagione. Vista l’abbondanza a centrocampo, far bene è fondamentale.