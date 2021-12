VIDEO – Perisic: «Gol al Milan? No, Juventus! Serie TV? Breaking Bad e Gomorra»

Ivan Perisic in un’intervista rapida chiamata “plays 50/50” pubblicata dal canale YouTube dell’Inter ha risposto a brevi domande legate ad hobby personali e non solo.

50/50 – Perisic in un’intervista rapida pubblicata sul canale YouTube dell’Inter: «Assist o gol? Preferisco gli assist! Al cinema preferisco divano e serie tv: tra Narcos e Breaking Bad dico la seconda! E tra Gomorra e Narcos dico la prima. Videogiochi? Sì, ma non tanto! No al fantacalcio. Gol nel derby? Dico gol alla Juventus!».

Di seguito il video pubblicato nel canale YouTube dell’Inter.