FOTO – Inter, prosegue la pre-season: le immagini dell’allenamento odierno

Prosegue la preparazione pre-campionato dell’Inter agli ordini del nuovo tecnico Simone Inzaghi. Di seguito le foto dell’allenamento odierno, pubblicate dai canali ufficiali della società.

ALLENAMENTO – Quinto allenamento pre-stagionale per i giocatori dell’Inter agli ordini di Simone Inzaghi. Continua dunque la preparazione della squadra in vista della prossima stagione in attesa anche dei giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali tra Copa América ed EURO 2020. Di seguito tutte le migliori immagini, pubblicate dai canali ufficiali della società.

