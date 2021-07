Bastoni: «Impresa speciale, grazie a tutti. Siamo campioni d’Europa!»

Alessandro Bastoni continua a festeggiare la vittoria di EURO 2020 con l’Italia, il secondo titolo in stagione per lui dopo lo scudetto con l’Inter. Tramite i suoi canali social ufficiali, il difensore nerazzurro ha scritto un bellissimo messaggio.

IMPRESA STRAORDINARIA – Alessandro Bastoni continua a festeggiare la grande vittoria di EURO 2020 con l’Italia. Queste le sue belle parole, pubblicate attraverso i canali social ufficiali: «CAMPIONI D’EUROPA! Dopo un periodo di sofferenza per tutti, rientrare in Italia con questo trofeo ci riempie di gioia. Un ringraziamento di cuore va a i miei compagni di viaggio, un gruppo straordinario che ha reso quest’impresa ancora più speciale. Grazie a tutti voi tifosi che come sempre ci avete trascinato con la vostra travolgente passione. Un sogno che si realizza… CAMPIONI D’EUROPA».

View this post on Instagram A post shared by Alessandro Bastoni (@alessandrobastoni)