FOTO – Dzeko, giorno libero ‘da ex’: presente ad Atalanta-Roma

Dzeko ha goduto del giorno libero dopo Salernitana-Inter guardando il suo passato. Il centravanti bosniaco ieri era in tribuna per Atalanta-Roma 1-4 (vedi highlights).

IL RICORDO DEL PASSATO – C’era anche Edin Dzeko in tribuna ieri pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo per Atalanta-Roma. L’attaccante bosniaco ha approfittato del giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi, all’indomani della vittoria per 0-5 contro la Salernitana, per tornare dal suo passato. Di certo non potrà dimenticare i sei anni passati in giallorosso, dal 2015 allo scorso agosto, e ha sfruttato l’occasione per vederli da vicino. Ora riprenderà ad allenarsi per Inter-Torino, ultimo impegno del 2021 mercoledì alle ore 18.30.

Questa la foto di Dzeko in tribuna a Bergamo ieri.