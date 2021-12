Di Marzio: «L’Inter per gennaio ha l’idea, ma può sempre esserci qualcosa»

L’Inter non sembra destinata a fare un mercato di gennaio di primo piano, vista la situazione della rosa. Da Sky Calcio Show – L’Originale, in ogni caso, Di Marzio non esclude qualche ritocco imprevisto.

POCHE OPERAZIONI? – Gianluca Di Marzio riduce in poche frasi la situazione per gennaio: «L’Inter da quello che so non dovrebbe fare nulla. Poi le cose cambiano, però l’idea è di non intervenire per non toccare alcun tipo di equilibrio. Anche l’anno scorso non fecero niente e poi vinsero lo scudetto: non toccarono nulla. Poi può sempre succedere qualcosa, l’opportunità all’ultimo momento. André Onana l’Inter non lo prenderà a gennaio ma a febbraio, per giugno».