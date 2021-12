VIDEO – Atalanta-Roma 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Roma, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



IL GRANDE RILANCIO – Atalanta-Roma 1-4 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. José Mourinho frega Gian Piero Gasperini e ottiene una vittoria del tutto inaspettata sull’Atalanta anche nella larghezza del risultato. Sessanta secondi e la Roma passa, con un’azione di forza di Tammy Abraham che in area vince il duello con Hans Hateboer e firma l’immediato vantaggio. Al 27′ arriva anche il primo gol in questa Serie A di Nicolò Zaniolo, con un sinistro vincente su assist di Jordan Veretout. Gasperini non aspetta l’intervallo e toglie Berat Djimsiti per Luis Fernando Muriel. Mossa che vale, perché nel minuto di recupero del primo tempo il colombiano calcia e trova la decisiva deviazione dell’ex Bryan Cristante. A metà ripresa l’Atalanta pareggia, con un altro autogol di Cristante su colpo di testa di Zapata. Il VAR però segnala un fuorigioco attivo di José Luis Palomino, che interferisce sull’avversario, e annulla. Gasperini si infuria per la scelta arbitrale, ma la scelta è corretta. Dal possibile pari dell’Atalanta si va al tris della Roma al 72′, con punizione da destra sul secondo palo per la deviazione vincente di Chris Smalling. La difesa dei bergamaschi è in vacanza, su una gestione poco lucida arriva anche la doppietta di Abraham con una girata all’82’.

Video con gli highlights di Atalanta-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.