Foscarini: «Cordaz-Inter? Torna a casa! Decisivo nei momenti di difficoltà»

Cordaz è pronto a firmare il suo nuovo contratto con l’Inter, un ritorno per lui dopo essere cresciuto nelle giovanili del club nerazzurro. A 38 anni è pronto a diventare il nuovo terzo portiere. Di lui ha parlato il suo ex allenatore al Cittadella, Claudio Foschini, intervistato da “TuttoSport”.

AL CITTADELLA – Claudio Foschini parla di Alex Cordaz, pronto a firmare con l’Inter. L’ex tecnico del Cittadella credette molto in lui in Serie B: «Al Cittadella credemmo subito in lui, e disputò due stagioni importanti. Il suo profilo venne scelto dal direttore Stefano Marchetti, io ero entusiasta dell’arrivo di Alex. Me lo ricordavo nella primavera dell’Inter».

ORA INTER – Cordaz ora è pronto a tornare all’Inter all’età di 38 anni, ma le gerarchie sono già scritte: «Lui ha le qualità per lottare per qualcosa di importante, anche se la gerarchie saranno già state stabilite. In un gruppo importante come quello dell’Inter ci sono anche dei calciatori che aiutano il gruppo, Cordaz sarà uno di questi. Ritorna a casa, dove la sua carriera ha avuto inizio. Nei momenti di difficoltà lui c’è sempre, uomini così non tradiscono mai. Avrà la stessa importanza di Andrea Ranocchia».

Fonte: TuttoSport

